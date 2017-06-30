Хроники апокалипсиса: На Москву надвигается «ветхозаветная» гроза
Прекрасная #погода 😁🌿, поеду на дачу! 🚴♀️🤸♀️🤹♀️ #неугадали😤😤😤😤😤#летолето #дождь #облом🍻🍖🍕🍷😢
Публикация от елена (@311967elena)
Капец подкрался незаметно... #дождь #погода #ветер #ураган #потоп #стихия #гром #молния #Москва #пятница #погодавмоскве #уприродынетплохойпогоды
Публикация от Devilly (@devilly999)
Град если не видно, то очень слышно. #гроза #грозавмоскве #град
Публикация от Alexandra Silaeva (@a.v.silaeva)
#дождь #сильныйдождь #москва #гроза #июнь последний день июня#москва24 #погода #лето2017
Публикация от наталия елизарова (@nataliiaelizarova)
Накрыло нас, крч #москва #ураган #дождь #гроза #погодамосква #шторм #мчс #ливень pic.twitter.com/oztuLvdiTf— Сергей Асташов (@astashov) 30 июня 2017 г.
Let the party begin🤘 Лето пришло, товарищи!
Публикация от WakeDivision СерБор by ОПАWake (@wakedivision_serbor)