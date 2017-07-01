В Москве 30 июня выпало около 70% месячной нормы осадков

Почти 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за несколько часов в пятницу, сообщается на сайте столичной мэрии.



"За несколько часов в некоторых районах Москвы выпало до 70% месячной нормы осадков. При этом городские службы не допустили подтоплений", - говорится в сообщении.





Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , который возглавил оперативный межведомственный штаб, сообщил, что все системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме. "Отключения потребителей от систем энерго-, водо- и газоснабжения нет", - заявил он.

Всего в городе дежурят 375 бригад "Мосводостока", в распоряжении которых более 290 единиц спецтехники. Сейчас под контролем специалистов находится 198 мест возможного скопления воды. Все поступившие от горожан заявки были также вовремя обработаны, говорится в сообщении мэрии.





По данным метеостанции ВДНХ, к 18:00 в городе выпало 53 мм осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. Следующие три часа принесли еще 12 мм. Всего за день пятницы на ВДНХ выпало 65 мм осадков или 84% от месячной нормы. Сильные дожди отмечались также в Шереметьево (60 мм), Долгопрудном (58 мм) и Немчиновке (51 мм).

Общественный транспорт в городе работает в штатном режиме. Технические и сервисные службы "Мосгортранса" переведены на круглосуточный режим работы. Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится в столичном регионе до 03:00 мск 1 июля.