На Москву надвигается мощная стена дождя

На Москву в ближайшие сутки обрушится ливневый дождь. Такого количества осадков не выпадало на российскую столицу с середины прошлого века. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на ведущего эксперта центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

«Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов и будут лить не переставая практически до позднего вечера — в общей сложности ожидается до 30–40 миллиметров осадков», — заявил Тишковец.

Тишковец добавил, что в некоторых районах Москвы возможны грозы, град, подтопления и шквальный ветер. Специалист предупредил о возможном обрушении деревьев и рекламных конструкций. В период с 18 до 21 часов вечера на город обрушится 3/4 от ожидаемого объёма осадков. Количество осадков, что обрушатся на столицу 30 июня, в полтора раза превосходит среднее максимальное суточное количество дождя.

На пятницу, 30 июня, Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень опасности.