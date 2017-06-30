В Москве установлен рекорд по количеству осадков

Во время пятничного ливня в Москве синоптики зафиксировали рекордное число выпавших в городе осадков. По состоянию на 18.00 на главной столичной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано выпадение 53 мм осадков, сообщает «Интерфакс»

По мнению специалистов городского метеобюро, «это практически рекорд».

Согласно многолетним мониторингам, средней месячной нормой осадков в июне для Москвы считается 75 мм. То есть, за несколько часов в столице выпало более двух третей июньской нормы.

Отометим, ураганы с ливнями в Москве стали причиной потопа в Шереметьево , а также «привели в движение» биотуалеты на площади Революции.

В результате бури погибли два человека, девять пострадали.