В московских аэропортах из-за непогоды задержали 235 рейсов, шесть отменены

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости . Двести тридцать пять рейсов задержаны и еще шесть отменены в аэропортах Москвы на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных сервиса " Яндекс . Расписание".

Ранее в Росавиации объяснили, что вылеты воздушных судов с задержкой в московской зоне, их уходы на второй круг и на запасные аэродромы происходят из соображений безопасности.

По состоянию на 23.25 мск в аэропорту Внуково задержан один рейс, еще один отменен. В Домодедово 100 рейсов задержаны, пять отменены, в "Шереметьево" 134 задержанных рейсов. Данных по "Жуковскому" сервис Яндекса не приводит. Причины задержки и отмены рейсов не указываются, однако в пятницу днем в Москве начался сильный ливень.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля. В частности, в Москве и области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.