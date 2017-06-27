В ресторанах Москвы начали обедать за биткоины

В сфере общепита в России начали расплачиваться биткоинами. Один из московских ресторанов русской кухни принял криптовалюту в качестве платы за обед.

27 июня посетитель ресторана обедал в нем, предварительно забронировав место. После трапезы москвич без проблем расплатился биткоинами со счета, пишет РИА Новости

В России оборот биткоинов пока не регулируется. Тем не менее, ЦБ уже начал изучать основы работы криптовалют.

Популярность набирает и «майнинг», индивидуальный выпуск биткоинов. Магазины по продаже электроники и компьютерной техники Нижнего Новгорода столкнулись с дефицитом мощных видеокарт из-за ажиотажного спроса на них. Для создания биткоина необходим постоянный источник электрической энергии и компьютерное оборудование определенной степени мощности.