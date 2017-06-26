Ураган 2.0: Москву потрепала «желтая» буря

На Москву вновь обрушилась непогода. Это очень напоминало события месячной давности, когда от сильного ветра были повалены деревья, сорваны кровли, повреждены автомобили. Жертвами стихии тогда стали 18 человек.

Вот и в этот раз гремел гром, сверкали молнии, дождь лил как из ведра, а шквалистый ветер сбивал людей с ног. Горожане, наученные горьким опытом, прятались кто куда. А когда все закончилось, улицы Москвы больше напоминали реки. Сесть в общественный транспорт, не промочив ног, было невозможно.

Погода с ума сошла ((((аккуратней на дорогах!!!#ураган#летанебудет# Публикация от Галина Матусевич (@galin_tortik) Июн 26 2017 в 8:38 PDT

Стоит отметить, что МЧС еще утром разослало SMS-сообщения о грядущей буре. Поэтому на этот раз обошлось без серьезных разрушений, а главное без пострадавших.

В Гидрометцентре, правда, не исключают повторения непогоды, поэтому до завтра в Москве сохраняется «желтый» уровень метеоопасности. Но есть и хорошие новости. По прогнозам синоптиков, лето все-таки придет в столичный регион, пусть и с опозданием. Уже в эти выходные будет жара до 28 градусов и без осадков.