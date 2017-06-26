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Ураган 2.0: Москву потрепала «желтая» буря
Фото: Мир24
На Москву вновь обрушилась непогода. Это очень напоминало события месячной давности, когда от сильного ветра были повалены деревья, сорваны кровли, повреждены автомобили. Жертвами стихии тогда стали 18 человек.
Вот и в этот раз гремел гром, сверкали молнии, дождь лил как из ведра, а шквалистый ветер сбивал людей с ног. Горожане, наученные горьким опытом, прятались кто куда. А когда все закончилось, улицы Москвы больше напоминали реки. Сесть в общественный транспорт, не промочив ног, было невозможно.
Не повезло нашему соседу. Жуть. Прямо напротив подъезда. совсем новенькая киа...😱😱😱 Вот так ураган А ведь мы на этом месте тоже обычно паркуемся... Бедные люди.. Решили, небось, сэкономить на бензине, поехали на метро... #ураганвмоскве #ураган #падениедеревьев #машина #деревораздавиломашину #неповезло #погода #стихийныебедствия #новости
Публикация от Евгений Цой/ Eugene Tsoy (@eugenepuppie)
Погода с ума сошла ((((аккуратней на дорогах!!!#ураган#летанебудет#
Публикация от Галина Матусевич (@galin_tortik)
Стоит отметить, что МЧС еще утром разослало SMS-сообщения о грядущей буре. Поэтому на этот раз обошлось без серьезных разрушений, а главное без пострадавших.
В Гидрометцентре, правда, не исключают повторения непогоды, поэтому до завтра в Москве сохраняется «желтый» уровень метеоопасности. Но есть и хорошие новости. По прогнозам синоптиков, лето все-таки придет в столичный регион, пусть и с опозданием. Уже в эти выходные будет жара до 28 градусов и без осадков.
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