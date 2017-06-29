В Москву накроет тропический ливень

В пятницу, 30 июня, в Москву придет «знойная погода с тропическими ливнями», температура воздуха поднимется до 28 градусов. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Таким образом, пятница может стать самым теплым днем июня. В то же время 30 июня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в четверг, 29 июня, погода в Москве останется по-настоящему летней – будет до 23–25 градусов тепла и без осадков.

Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра накроют столицу ближе к вечеру 30 июня. В первой половине дня воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в области ожидается плюс 23-28 градусов.