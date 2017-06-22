Синоптики назвали дату возвращения лета в Москву

Синоптики заявили, что ждать возвращения летней погоды в московский регион не стоит до начала июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.

По словам собеседника агентства, «пока прогнозы очень неутешительные». До начала следующей недели, 26-27 июня, ожидается неустойчивая ветреная погода с кратковременными дождями. В дневные часы температура будет не более 20 градусов тепла, «что нехарактерно для последних чисел июня».

В Метеобюро отметили, что все климатические процессы в этом году запаздывают почти на месяц, поэтому, скорее всего, настоящее летнее тепло придет в регион только в июле.

В четверг, 22 июня, по данным Гидрометцентра, в Москве ожидаются дожди и переменная облачность. Воздух днем прогреется максимум до 17 градусов. Также ожидается западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду, местами возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Из-за ветра в столице действует желтый уровень опасности. Днем в пятницу, 23 июня, в Москве и области ожидается до 15–17 градусов тепла. Осадков не будет, но возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.