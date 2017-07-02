В Москве из-за ожидающейся непогоды объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве из-за ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.



Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень действует на территории Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской областей.



По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.





Ранее МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве. Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом, предупредили специалисты МЧС.

В пятницу столицу и область поразил удар стихии, в результате которого пострадали 19 человек и еще двое погибли.

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