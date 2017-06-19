Детеныш азиатского слона появился на свет в Московском зоопарке

Слоненок родился в столичном зоопарке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона. При рождении слоненок весил около 90 кг. Новорожденный слоненок достаточно окреп, вскоре его можно будет увидеть в павильоне «Слоны». Малыш очень любопытный и любит играть», - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что родители новорожденного - Памир (37 лет) и Пипита (36 лет) приехали в зоопарк в 1985 г. Воспитывать детеныша маме помогает старшая сестра слоненка Киприда. Она появилась на свет в 2009 г.

Сейчас большую часть времени слоненок проводит с мамой, которая кормит его молоком каждые полтора часа. Окончательно на взрослую пищу он перейдет только к двум-трем годам, но уже скоро начнет пробовать растительную еду, которую самка заботливо измельчает, а затем подает малышу прямо в рот. Главное лакомство для взрослых слонов - бананы и яблоки. Ежедневно животное может съедать около 150 кг пищи в день.