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Программа реновации в Москве на 15 лет потребует три триллиона рублей
Программа реновации ветхого жилья будет стоить три триллиона рублей. С таким заявлением выступил столичный мэр Сергей Собянин. Его слова передаёт РИА Новости.
«На 15 лет это где-то около трех триллионов рублей», - заявил Собянин.
На строительство жилья будет потрачена большая часть этих средств. 2 мая столичные власти опубликовали список из 4 тысяч 566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. Горожане голосовали с 14 мая по 15 июня. В Москве неоднократно проходили акции протеста с требованием отказаться от планов реновации в том виде, в каком она была утверждена городскими властями. 14 июня Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о программе реновации. В неё вошли дома построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Сергей Собянин заявил, что новые квартиры, которые получат москвичи, будут на 25-35% дороже того жилья, что снесут в рамках программы реновации.
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