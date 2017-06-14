Власти Москвы нашли способ окупить программу реновации

мэрии Москвы рассказали о схеме, по которой планируется вернуть траты на проект по реновации столичных пятиэтажек. Городские власти собираются построить и продать около 15 млн кв. м жилья. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседника издания, городу необходимо построить 17–18 млн кв. м жилья для того, чтобы переселить всех жильцов аварийных домов. Однако, чтобы проект по реновации окупился, необходимо продать еще приблизительно 15 млн кв. м.

Он также отметил, что полная стоимость программы оценивается в 3 трлн рублей. Себестоимость 1 кв. м равна 70 - 80 тыс. руб., а цена составит 140 тыс. рублей. Таким образом, Москва сможет вернуть практически все средства, потраченные на программу, примерно за 15 лет.

В начале мая городские власти опубликовали список более 4500 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. По словам Собянина, из списка исключат дома, жители которых выступили против включения в программу.

Голосование москвичей, дома которых могут снести, стартовало 15 мая, оно будет проходить до 15 июня.