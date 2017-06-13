МЧС выступило с предупреждением к москвичам

В Москве в ближайшие часы ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, дождь и гроза. С таким заявлением выступили в МЧС . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Предупреждение сохранится до 21:00. В этот период выпадет 6-15 мм оскадков. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и держаться в стороне от деревьев и шатких рекламных конструкций. 29 мая на Москву обрушился ураган. Стихийное бедствие унесло жизни 16 человек, еще 170 человек получили ранения. Буря стала самым сильным природным катаклизмом, обрушивавшимся на российскую столицу более чем за сто лет.