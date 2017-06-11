Взятие Парижа и битвы с викингами увидят москвичи в День России

Организаторы фестиваля «Времена и Эпохи. Собрание» представили расписание самых зрелищных реконструкций, которые будут представлены на закрытии в центре Москвы 12 июня, в День России. Об этом сообщается в релизе оргкомитета «Московские сезоны», поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

В 12:30 на площадке "Плац" (пересечение Тверской улицы и Камергерского переулка) покажут Парад русских войск в честь взятия Парижа. Для тех, кто опоздает, парад повторят в 18:30

Затем, в 13:30 там же пройдет «Смотр русских войск в канун Первой мировой» — показательное выступление и тренировка по уставу русской армии 1908 года. Второй раз шоу покажут уже в 19:30.

Кроме того, на «Плацу» в 14:30 пройдет еще один смотр — стрелецкий, на котором покажут обучение строевой подготовке, перестроению, движению шеренгами. Эту реконструкцию повторят еще дважды за день в 16:00 и 17:30.

На другой площадке “Великая Отечественная война” (Тверская улица, дом 1) в 13:00 покажут театрализованную постановку «Мобилизация», посвященную первым часам после объявления о вторжении войск Гитлера на территорию СССР. Второй шанс посмотреть ее выпадет гостям фестиваля в 18:00.

Площадка «Древняя Русь» возле дома номер 6 по Тверской улице будет занята масштабной реконструкцией сражения русичей с викингами, в которой примут участие около 100 человек. Эту постановку покажут в 15:30, 17:00 и 20:00.

На площадке “Средневековая Русь и соседи” по адресу Тверская улица, дом 12, строение 1, покажут битву Руси и Орды, в которой будут сражаться 50 реконструкторов. Первый раз постановку проведут в 14:00, второй раз в 17:00.

Наконец, на фестивальной площадке “Эпоха Петра I” у дома номер 8 покажут “Фехтовальное шоу XVIII века” — поединки на шпагах по правилам дуэльных кодексов — в 15:00 и 19:00.

Фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» проходит в столице уже в седьмой раз и собрал 10 тысяч реконструкторов со всего мира. На 30 площадках воспроизвели 12 эпох от железного века до Серебряного века. Итоги фестиваля, в том числе награждение лучших реконструкторов, подведут на масштабном Большом путешествии по временам и эпохам, которое состоится на Тверской улице в День России, 12 июня.