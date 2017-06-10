Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет 12 июня на Пушкинской площади

Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), организовавшего праздник совместно с правительством столицы.

Площадка начнет работу в 12:00. В течение всего дня для горожан будут открыты ярмарки с сувенирами и деликатесами из разных регионов России. Возле памятника Пушкину раскинется фестивальный городок.

В шатре «Страна ремесел» установят настоящую кузницу с молотом и наковальней, где можно будет выковать себе монету на счастье, и гончарный круг, на котором будут делать керамику. В шатре «Страна мультфильмов» детям и взрослым покажут мультфильмы из цикла «Мульти-Россия» о разных народах и городах страны.

Кроме того, на фестивале откроется «Страна кукол», где победители всероссийского конкурса будут делать кукол и покажут уже готовые фигурки, одетые в национальные костюмы. Также по всему Тверскому бульвару установят стенды для выставки «Страна в деталях», где будет показано разнообразие всех 85 регионов России.

Главным событием фестиваля станет большой концерт, который начнется в 15:00 с Парада дружбы народов — музыкально-танцевальной импровизации от молодежных национальных объединений. В концерте примут участие молодежный национальный оркестр «Терема» из Санкт-Петербурга и участники проекта «Голос».