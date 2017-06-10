МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра в субботу в Москве.

"С 15:00 мск до 24:00 мск 10 июня в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сообщили в столичном главке МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждению автомобилей, а также травмированию людей. Из-за грозы также возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели просят москвичей обходить рекламные щиты и шаткие строения и по возможности парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Сотрудники МЧС также просят водителей соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер.

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