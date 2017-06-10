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В Москве водителей предупредили о сложной дорожной ситуации из-за непогоды
Непогода в Москве может осложнить ситуацию на дорогах. Об этом предупреждает информационный центр городского транспортного комплекса. http://dt.mos.ru/inform-center/
«В сложных погодных условиях возрастает вероятность ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации», — сказано в сообщении.
Москвичей просят отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.
Сегодня столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Спасатели сообщают, что местами в столице ожидаются гроза с дождем и сильный ветер с порывами до 15 м/с.
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