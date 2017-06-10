В Москве водителей предупредили о сложной дорожной ситуации из-за непогоды

Непогода в Москве может осложнить ситуацию на дорогах. Об этом предупреждает информационный центр городского транспортного комплекса. http://dt.mos.ru/inform-center/

«В сложных погодных условиях возрастает вероятность ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации», — сказано в сообщении.

Москвичей просят отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.