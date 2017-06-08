Собянин рассказал, когда закончится реновация

Сергей Собянин заявил, что в голосовании по программе реновации в Москве участвуют 4500 домов. Столичный мэр добавил, что из этого числа 200 домов не войдут в программу, а положение еще 200 домов обсуждается. Слова Собянина передает портал LIFE

«Их количество примерно такое же, я думаю, потенциал около тех же 400 домов. По крайней мере, сегодня уже получили 270 протоколов собраний, жители которых хотят войти в программу реновации. Таким образом, на выходе, скорее всего, получится около 4,5 тысячи домов», — заявил Собянин.

Мэр Москва добавил, что реновация растянется на 15 лет. По словам Собянина, через десять лет аварийными будут признаны еще 3,5 тысячи домов в столице. Мэр подчеркнул, что ни один объект культурного значение не вошёл в программу реновации. Голосование по программе реновации началось 14 мая и продлится до 15 июня. В нём принимают участие жители 4566 пятиэтажек из 85 районов столицы.