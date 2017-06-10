Движение автомобилей ограничат в Москве в выходные

В предстоящие выходные в связи с празднованием Дня России будет ограничено движение автотранспорта на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Движение по Тверской улице по одной полосе в каждую сторону будет ограничено с 22:00 10 июня до 18:00 11 июня, а также с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня. Также ограничения коснутся улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова - с 00:00 до 17:00 12 июня.