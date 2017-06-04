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Собянин ожидает снижения цен на квартиры в Москве
Фото: ФБА «Экономика сегодня»
Программа реновации может решить такую проблему, как постоянный рост цен на жилье, считает мэр столицы Сергей Собянин.
По его мнению, стоимость жилых площадей, вероятнее всего, будет падать в ходе обновления устаревшего пятиэтажного жилого фонда.
Собянин отметил, что в городе катастрофически не хватает нового жилья. При реновации будут строиться дополнительные квадратные метры, которые на 90 % достанутся москвичам.
Ранее власти Москвы опубликовали предварительные результаты голосования по реновации.
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