Собянин ожидает снижения цен на квартиры в Москве

Программа реновации может решить такую проблему, как постоянный рост цен на жилье, считает мэр столицы Сергей Собянин

По его мнению, стоимость жилых площадей, вероятнее всего, будет падать в ходе обновления устаревшего пятиэтажного жилого фонда.

Собянин отметил, что в городе катастрофически не хватает нового жилья. При реновации будут строиться дополнительные квадратные метры, которые на 90 % достанутся москвичам.

Ранее власти Москвы опубликовали предварительные результаты голосования по реновации.

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