В центре Москвы обнаружены топоры бронзового века

Столичные археологи обнаружили два каменных топора бронзового века в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Топоры были обнаружены во время проведения работ в парке Зарядье и в Соймоновском проезде.

По мнению археологов, оба топора характерны для рубежа III II тыс. до н. э. Каждый из топоров некогда представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом. Посредине камня было высверлено ровное отверстие, куда вставлялось древко.