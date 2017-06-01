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В центре Москвы обнаружены топоры бронзового века
Фото: ТК "Звезда"
Столичные археологи обнаружили два каменных топора бронзового века в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Топоры были обнаружены во время проведения работ в парке Зарядье и в Соймоновском проезде.
По мнению археологов, оба топора характерны для рубежа III II тыс. до н. э. Каждый из топоров некогда представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом. Посредине камня было высверлено ровное отверстие, куда вставлялось древко.
Вместе с тем, по словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, топоры были обнаружены в культурных слоях XVI XVII веков, что означает, что их могли использовать вторично в более позднее время .
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