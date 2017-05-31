В Москве 1 июня объявили «желтый» уровень опасности

Об этом в среду, 31 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на четверг синоптики обещают дождь и грозу. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов, скорость ветра — 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 24 метров в секунду.

Днем 1 июня ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

«Желтый» уровень объявлен и в соседних регионах, в том числе Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областях.

Ранее в среду о неблагоприятных погодных условиях 1 июня предупредили в столичном главке МЧС

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. Жертвами в столичном регионе стали 16 человек, более 160 человек пострадали.

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