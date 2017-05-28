«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 29 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявили синоптики на понедельник, 29 мая, в Москве. В регионе ожидаются грозы и сильный ветер, который при порывах будет достигать 22 метров в секунду.

«Жетлый» является третьим уровнем из пяти, он означает потенциальную погодную опасность, уточняется на сайте Гидрометцентра РФ.

Из-за непогоды «желтый» уровень опасности объявлен во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.