Синоптики прогнозируют тёплое начало лета

Синоптики заявили, что первый день лета в Москве будет тёплым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеобюро.

«По предварительным прогнозам, начало лета в Москве будет тёплым и комфортным. Ночные температуры составят 10-15 °C, а днем 1 июня воздух может прогреться до 17-22 °C. Возможен небольшой дождь», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в воскресенье, 28 мая, ожидается кратковременное похолодание и небольшой дождь.

Ранее НСН сообщала, что 2 мая в российской столице был зафиксирован новый температурный рекорд.

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