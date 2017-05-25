Московские власти попросили автомобилистов избегать поездок в центр

В центре Москвы продолжаются работы в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица», в связи с чем департамент столичного транспорта просит водителей корректировать свои маршруты.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в районе Садового и Бульварного колец, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади, на улицах Большая Лубянка, Сретенка и ряде других — наблюдается ухудшение дорожно-транспортной ситуации.

Также отмечается увеличение нагрузок на прилегающие улицы. По этой причине сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозируют затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте столичного транспорта призвали водителей «избегать маршрутов по данным улицам без необходимости», а также пользоваться общественным транспортом.

Ранее НСН сообщала, что в 2017 году в рамках программы по благоустройству «Моя улица» памятник писателю Максиму Горькому вернут на историческое место.

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