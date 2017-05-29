Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Синоптики сообщают, что в Москве лето начнется с заметного похолодания. По их данным, к концу недели похолодает до +2 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Серия циклонов, перемещающихся по северной половине Европейской России, станет причиной неустойчивой погоды и в столичном регионе с кратковременными дождями и грозами. В первой половине недели температура будет колебаться близко к норме, хотя и немного не дотянет до нее. Заметное похолодание начнется в тылу второго циклона в четверг, в первый день календарного лета», — указано в сообщении синоптиков.

В понедельник, 29 мая, воздух прогреется до 22…24 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Во вторник, 30 мая, температура опустится до 17…19 градусов. Возможен небольшой дождь.

В среду, 31 мая, в столице потеплеет на несколько градусов до +20...22. Ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с.

«В четверг на столичный регион начнет влиять очередной циклон с северо-запада. Ночью пройдут небольшие и умеренные дожди. Местами прогремят грозы, при которых прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью 13…15° в столице и 11…16° по области. Днем за холодным фронтом всего лишь 16…18° в Москве и 14…19° в Подмосковье», - отмечают специалисты.

В пятницу, 2 июня, по данным Гидрометцентра, днем ожидается до 12…17 градусов.

В субботу, 3 июня, похолодание продолжится. Ночью столбик термометра опустится до +2…7 градусов, днем воздух прогреется только 10…15 градусов.