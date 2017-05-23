В метро объяснили, почему пользователи AndroidPay не проехали за рубль

Руководство Московского метрополитена скорректировало условия акции для пользователей AndroidPay при поездках на метро и МЦК.

Сообщается, что условия акции предполагают пятидесятипроцентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay.

Акция будет действовать в течение месяца - до 23 июня.

"Ранее пресс-службой Московского метрополитена была предоставлена некорректная информация об акции с AndroidPay", - передает ТАСС сообщение пресс-службы метро.

19 мая пресс-служба столичной подземки сообщила, что с 23 мая по 23 июня стоимость поездки для пассажиров МЦК и 80 станций метро, которые оплатили проезд с помощью AndroidPay, составит 1 рубль. Однако сегодня стали появляться жалобы на некорректную работу услуги.