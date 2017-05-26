"Аллея правителей" Зураба Церетели открылась в Москве

"Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси, как они выглядели, прочитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителя Временного правительства. Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем", - сказал министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский

Он напомнил, что установка памятников и мемориальных досок в России и за рубежом - одно из приоритетных направлений работы РВИО. На данный момент установлено уже 90 монументов и около 2 тысяч памятных досок.

В свою очередь, министр образования РФ Ольга Васильева отметила, что знать свою историю необходимо всем, поскольку "без осознания сопричастности к тому, что было, народа нет".

Новая аллея - смелая попытка отобразить историю России в лицах ее правителей. В скульптурном парке установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной - от великих князей периода образования централизованного государства до деятелей Временного правительства времен революции. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

"Аллея Правителей" создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в центре Москвы, в Петроверигском переулке, где расположен Музей военной формы одежды РВИО. По замыслу организаторов, сквер должен стать публичным.