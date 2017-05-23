В Москве к воскресенью похолодает до нуля

Ночная температура вновь опустится до нуля градусов в Москве к воскресенью, при этом плавное снижение температуры начнется уже с пятницы, также на неделе пройдут небольшие дожди с усилением к концу рабочей пятидневки, сообщает Гидрометцентр России.

"В воскресенье ночью ожидается 0 – плюс 5 градусов, днем – 8-13 градусов, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

При этом в ближайшие рабочие дни ожидается достаточно теплая погода: в среду днем – 21-23 градуса, ночью – 8-10, при переменной облачности и местами небольшом кратковременном дожде. В четверг днем 19-21 градус, ночью – 12-14, облачно и небольшой дождь.

"В пятницу дневная температура опустится до 17-19 градусов, ночная – до 10-12. Будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь, который усилится днем. В субботу ветер сменится с юго-западного на северный, днем 9-14 градусов, ночью – 4-9, при этом облачно с прояснениями, временами дождь", – ожидают в Гидрометцентре.