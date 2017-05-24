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Сотрудники ФСО раскрыли кражу сумки в Кремле
Полиция задержала злоумышленника, укравшего у сотрудника ПАО «Транснефть» сумку в Кремле. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ходе розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 66-летний житель Подмосковья, у которого при личном досмотре полиция изъяла похищенные вещи», - заявил источник.
Собеседник агентства заявил, что в правоохранительные органы обратился 54-летний сотрудник (имя не сообщается – прим. Рамблер) нефтяной компании. По словам потерпевшего, он оставил сумку в гардеробе Мироваренной палаты Московского Кремля. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.
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