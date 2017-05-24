Сотрудники ФСО раскрыли кражу сумки в Кремле

Полиция задержала злоумышленника, укравшего у сотрудника ПАО «Транснефть» сумку в Кремле. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 66-летний житель Подмосковья, у которого при личном досмотре полиция изъяла похищенные вещи», - заявил источник.