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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Температура воздуха может опуститься до нуля.
На 22 мая в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за грядущих заморозков, сообщает «Вечерняя Москва».
Кратковременное потепление в столице в очередной раз сменится заморозками. По данным погодного центра «Фобос», похолодание в столичном регионе начнется уже в воскресенье, сообщает РИА Новости. В ночь на понедельник осадки прекратятся, но температура упадет до +2… +4 градусов. А по данным Гидрометцентра, в ночь на 22 мая в столице местами похолодает до -2. Под утро возможны заморозки. Предполагается, что эти заморозки станут последними перед наступлением лета. Однако есть и другие прогнозы.
«27, 28 мая – то есть в последние майские выходные очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода – в ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в ЗАРЯДЫ МОКРОГО СНЕГА!!!, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов - и это за 3-4 дня до начала лета!» -- сообщает на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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