«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве в связи с заморозками

Температура воздуха может опуститься до нуля.На 22 мая в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано грядущими заморозками.

Гидрометцентр информирует, что в начале будущей недели на территорию региона придет последнее похолодание. В ночь на 22 мая в столице похолодает до 3-5 градусов, местами до -2. Днем столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов.

В понедельник погода в Москве будет находиться по влиянием антициклон. Он рассеет облака, как следствие прекратятся осадки.