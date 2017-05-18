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Процессу голосования по реновации в Москве мешают "тролли", заявил чиновник
Процессу голосования по программе реновации мешают "тролли", сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"Целый ряд голосов не прошел верификации. Распространенная ошибка, которую допускают люди, — это так называемый "троллинг", когда люди вместо фамилии, имени и отчества пишутся обращения, связанные со своим домом" — отметил чиновник.
Вместо подборки ФИО они "заливают" туда как можно больше текста жалоб. "Мы их не можем определить", — посетовал он.
Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу реновации жилья в Москве продлится до 15 июня. Проголосовать можно будет по двум каналам — дистанционно в электронной системе "Активный гражданин" (ag.mos.ru) и в любом центре госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями.
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