В ЗАГСах Москвы больше не будет живой музыки и цветов

В столичных загсах запретили исполнять живую музыку и использовать в оформлении лепестки цветов. Процедуру бракосочетания в Москве теперь можно проводить только под фонограмму, а фотографа и видеооператора нужно будет приводить с собой. Об этом сообщают "Известия".

С 1 мая в московских ЗАГСах перестали фото- и видеоуслуги, убрали музыкантов, обеспечивавших живое музыкальное сопровождение и запретили фуршеты с шампанским. Вместо музыкантов будет использоваться аудиотехника, а стоимость услуг ЗАГСов сведется к госпошлине.

В управлении ЗАГС Москвы пояснили, что оказанием дополнительных платных услуг молодоженам занимались индивидуальные предприниматели. Но при этом за всеми уточнениями клиенты постоянно обращались к сотрудникам ЗАГСов.

"В связи с многочисленными обращениями по вопросу оказания этих услуг было принято решение о прекращении с 1 мая 2017 года сотрудничества с индивидуальными предпринимателями", - рассказала журналистам заместитель начальника управления Марина Маслова.

В пресс-службе управления ЗАГС акцентировали внимание на том, что молодоженам не позволят приводить музыкантов с собой.

Что же до традиционного на свадьбе шампанского, то на территории московских ЗАГСов теперь запрещается "распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами". Эта мера вызвана тем, что "это приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний".