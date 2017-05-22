В выходные в Москве выпадет снег

В последние майские выходные в Москве ожидается холодная погода, а также мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«В ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега», — отметил Тишковец.

Днем похолодает да 0... +5 градусов. Эксперт отметил, что в конце недели в столицу придет циклонический вихрь, который станет причиной ультраполярного холода с северо-востока.

Ранее сообщалось, что май 2017 года стал самым холодным за 36 лет.