Мэрия Москвы запустила голосование по программе реновации пятиэтажек

Мэрия Москвы запустила 14 мая вечером голосование по сносу пятиэтажек в рамках программы реновации. Голосование стартовало на портале и в приложении "Активный гражданин".

Ранее в мэрии заявляли, что запустят его 15 мая.

Проголосовать могут только собственники квартир в пятиэтажках. Им предлагается ответить на шесть вопросов.

Голосование продлится до 15 июля. В мэрии отметили, что в окончательный список внесут только те дома, где за снос выступят не менее двух третей квартир. При этом все, кто не проголосуют, будут учтены, как согласные.

Ранее в столице прошел митинг о реновации. Среди москвичей оказались как противники, так и сторонники инициативы.