В Москве переносят дату отключения горячей воды

От намеченных на 15 мая профилактических отключений горячей воды в Москве решено вновь отказаться. Как сообщили в Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), отключения воды решено перенести, передает ТАСС . Новый график будет опубликован после 15 мая, сообщается на сайте ПАО "МОЭК"

Ранее из-за похолодания начало отключения горячей воды было перенесено с 10 на 15 мая. Кроме того, пришлось на неопределенный срок вновь включить отопление. Согласно регламенту, профилактические отключения горячей воды производят после отключения.