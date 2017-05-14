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В Москве переносят дату отключения горячей воды
От намеченных на 15 мая профилактических отключений горячей воды в Москве решено вновь отказаться. Как сообщили в Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), отключения воды решено перенести, передает ТАСС. Новый график будет опубликован после 15 мая, сообщается на сайте ПАО "МОЭК".
Ранее из-за похолодания начало отключения горячей воды было перенесено с 10 на 15 мая. Кроме того, пришлось на неопределенный срок вновь включить отопление. Согласно регламенту, профилактические отключения горячей воды производят после отключения.
По прогнозам Гидрометцентра, к следующей пятнице в столице потеплеет до 21 градуса. Но в ближайшие дни будет по-прежнему холодно, а по ночам возможны заморозки. В понедельник днем будет тепло — 14-16 градусов. Но во вторник столбики термометров поползут вниз, температура опустится до 7-9 градусов, пройдет мокрый снег, сообщает ТАСС.
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