Собянин заявил о возможности получить компенсацию взамен новой квартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках программы реновации жители смогут получить компенсацию по рыночной цене жилья в случае, если их не устроит новая квартира.

Об этом Собянин написал на свой странице во «ВКонтакте».

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», — написал Собянин.

Ранее также стало известно, что в проект программы реновации жилья могут включить общежития.