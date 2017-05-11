Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы

Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене, одну из них откроют для посетителей, рассказал РИА Недвижимость главный археолог Москвы Леонид Кондрашев

"Всего найдено пять тайных комнат, все они будут законсервированы, одну из них мы будем показывать", — сказал Кондрашев.

Он отметил, что в подобных находках нет ничего удивительного. "Крепость большая, подкопы, тайные комнаты нельзя было делать часто, чтобы не ослабить конструкцию стены. Но их делали так, чтобы можно было вести прослушку", — отметил Кондрашев.

В конце марта археологи сообщили о находке тайной комнаты в Китайгородской стене. Она видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.