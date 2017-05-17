"Ъ": прокуратура нашла ошибки в столичном законопроекте о реновации

Прокуратура подготовила отзыв на законопроект, в котором указала на недочеты в документе. В ведомстве подчеркнули, что если Мосгордума одобрит столичный законопроект, то впоследствии - после принятия федерального закона Госдумой - в московский придется вносить коррективы.

Ведомство отмечает, что ч. 2 ст. 3 проекта закона позволяет на любой стадии программы реновации провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять "решение об исключении такого дома из программы реновации"

"Однако правовые последствия принятия такого решения проектом закона не урегулированы", - пишет старший помощник прокурора по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти Ирина Залужная.

Прокуратура добавляет, что эту статью необходимо доработать в соответствии с Жилищным кодексом (ЖК). Заключение в Мосгордуму направил заместитель прокурора Москвы Константин Кремнев.

Ранее в Госдуме рассказали об условиях выхода из программы реновации в Москве.