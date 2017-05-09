«Бессмертный полк» в Москве установил рекорд

Акция "Бессмертный полк" установила рекорд в Москве, в ней принимают участие более 750 тыс. человек, передает ТАСС

"В Москве "Бессмертный полк" уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию", -сообщили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что в прошлом году на шествие "Бессмертный полк" в Москве пришли 700 тыс. человек.

В этом году акция проходит уже в десятый раз.