Из-за похолодания отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая

Профилактические отключения горячей воды в квартирах москвичей в связи с холодной погодой начнутся 15 мая, а не 10 мая. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая",- сказал Бирюков.

По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждет прохладная неделя с ночными заморозками и дневным температурами, не превышающими плюс 10-12 градусов. К 15 мая воздух может прогреться до 16-17 градусов.

Ранее в ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) запустили информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов.

С 15 мая работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.