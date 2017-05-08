В Москве отметили 50-летие Могилы Неизвестного солдата

Мемориалу Могила Неизвестного Солдата, установленному в Александровском саду в центре Москвы, в среду, 8 мая, исполнилось 50 лет.

Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.

До этого к мемориалу возложил цветы мэр столицы Сергей Собянин