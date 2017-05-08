В День Победы над Москвой разгонят облака

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ

"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 00.00 9 мая в течение всех суток", — сообщили в российском военном ведомстве.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, "провоцирующими" осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку.

"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от трех до восьми тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", — отметили в Минобороны РФ.

По предварительным прогнозам, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная — дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит хотя бы частично избавиться от осадков над Москвой.