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В День Победы над Москвой разгонят облака
Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 00.00 9 мая в течение всех суток", — сообщили в российском военном ведомстве.
Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, "провоцирующими" осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку.
"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от трех до восьми тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", — отметили в Минобороны РФ.
По предварительным прогнозам, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная — дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит хотя бы частично избавиться от осадков над Москвой.
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