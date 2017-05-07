В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы

В воскресенье, 7 мая, в Москве проводится финальная генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.

Это уже третий по счету прогон за последние дни, он представляет собой полную имитацию того, что будет происходить в сердце российской столицы на День Победы, — с проходом пешей и механизированной колонн, а также с пролетом авиации.

министерстве обороны РФ ранее сообщали, что 7 мая планируется отрепетировать вынос имитации Знамени Победы и приветствие главы ведомства парадными расчетами.

Движение на западе Москвы и почти во всей центральной части мегаполиса перекрыли еще в 05.00 — в связи с проходом колонны военной техники из Мневников по Звенигородскому шоссе, далее по Садовому кольцу на Тверскую и далее на Красную площадь. Восстановить движение московская мэрия обещала к 13.00.

Маршрут парадной колонны таков: ул. Нижние Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — Баррикадная ул. — Садовая-Кудринская ул. — Большая Садовая ул. — Триумфальная площадь — ул. Тверская — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; Красная площадь — Большой Москворецкий мост — Болотная ул. — Болотная площадь — Большой Каменный мост.

Станции метрополитена в центре Москвы — «Oxoтный pяд», «Teaтpaльнaя», «Плoщaдь peвoлюции», «Aлeкcaндpoвcкий caд», «Бopoвицкaя», «Библиoтeкa имeни Лeнинa» — работают только на выход и пересадку. Выxoд co cтaнций «Tвepcкaя», «Пyшкинcкaя», «Чexoвcкaя», «Maякoвcкaя», «Kитaй-гopoд» (из пepexoдoв в cтopoнy yлицы Bapвapкa, Kитaйгopoдcкoгo пpoeздa и yлицы Ильинкa), «Лyбянкa» (в cтopoнy Hикoльcкoй yлицы) ограничивают по мере прохождения колонны.

Парковка по всему пути ее следования запрещена, включая платную. Ранее столичный Центр организации дорожного движения обращался с водителям с просьбой по возможности воздержаться утром 7 мая от поездок в пределах Садового кольца.

Как ранее сообщали «Известия», доступ посетителей на Красную площадь в связи с проведением Парада Победы закрыт до 9 мая. Столичные аэропорты в связи с полетами военной авиации ограничили количество принимаемых и отправляемых рейсов.