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Движение транспорта перекроют на ряде улиц Москвы 3 и 6 мая из-за подготовки к Параду Победы
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Движение транспорта перекроют на ряде улиц Москвы 3 и 6 мая из-за подготовки к Параду Победы 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Амител
Движение перекроют на нескольких улицах в центре и на западе Москвы 3 и 6 мая 2018 г. в связи с подготовкой к Параду Победы, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение транспорта будет перекрыто на нескольких улицах города 3 и 6 мая в связи с подготовкой военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, 3 и 6 мая с 17:00 и 6:00 соответственно и до окончания мероприятия будет перекрыт участок ул. Нижние Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная», — говорится в сообщении.
Кроме того, 3 мая с 17:30 и до окончания мероприятия, а также 6 мая с 6:30 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Садовом кольце от Смоленской площади до ул. Садово-Триумфальная, на ул. Новый Арбат, на ул. Воздвиженка, на ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, в Рахмановском пер., на ул. Неглинная, на Никитском бульваре, на Тверском бульваре, на ул. Серафимовича, на Большом Каменном мосту, на ул. Моховая, на ул. Охотный Ряд, в Театральном проезде, в Лубянском проезде, на ул. Мясницкая, на Старой площади, на Новой площади, на ул. Маросейка, в Китайгородском проезде, на ул. Солянка, в Устьинском проезде, на Устьинской набережной, Серебрянической набережной, Подгорской набережной, Болотной набережной, на ул. Болотная, на Большом Москворецком мосту, на площади Васильевский Спуск, на ул. Москворецкая, на Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Котельной набережной, Краснохолмской набережной и Котельнической набережной.
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