Строительство подстанции «скорой помощи» в Московском планируется начать во II полугодии 2018 г.

Новая подстанция скорой медицинской помощи в Московском будет введена в 2019 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Андрея Бочкарева. «Новую подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машиномест введут в следующем году по адресу: Московский, ул. Радужная, вл. 23А. В настоящее время идет разработка проектной документации, к строительству мы планируем приступить во II полугодии этого года», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы

Уточняется, что общая площадь трехэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи составит 3,7 тыс. кв. м. Состав помещений будет определен после завершения разработки проекта. Подстанция скорой медицинской помощи предназначена для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будет функционировать в круглосуточном режиме.