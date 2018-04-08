Движение транспорта на ряде участках улиц в районе Аэропорт ограничат с 12 апреля из-за инженерных работ

Движение транспорта будет ограничено с 12 апреля 2018 г. на ряде участках улиц в столичном районе Аэропорт в связи с инженерными работами. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движение в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Красноармейская будет ограничено: на Старом Зыковском проезде от д. 6 по ул. Академика Ильюшина до д. 31 по ул. Планетная с 12 апреля по 12 мая на одной полосе с обустройством временных уширений; на ул. Коккинаки от д. 35 по ул. Планетная до д. 5 и на ул. Константина Симонова в районе д. 9/13 с 12 апреля по 30 мая на одной полосе», — говорится в сообщении.

Также по указанной причине ограничат движение на ул. Красноармейская в районе д. 5 с 31 мая по 30 июня на одной полосе частично и на ул. Красноармейская в районе д. 1 с 31 мая по 31 июля на одной полосе с обустройством временных уширений.

Кроме того, ограничение движения будет действовать на ул. Пилота Нестерова от д. 6, корп. 1 до д. 6, корп. 2 по ул. Красноармейская с 31 мая по 20 июля на одной полосе и на ул. Степана Супруна в районе д. 11, корп. 10 по ул. Красноармейская с 9 по 31 июля.

Уточняется, что все ограничения движения транспорта будут действовать круглосуточно.