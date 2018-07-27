Тест: хорошо ли вы знаете московское метро?

В Московском метрополитене уже больше 200 станций! Мрамор, гранит, мозаичные панно и скульпту­ры — все это создает неповторимый облик нашей подземки. Хорошо ли вы знаете ее достопримечательности? Проверьте себя!