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Тест: хорошо ли вы знаете московское метро?
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Тест: хорошо ли вы знаете московское метро? 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Московском метрополитене уже больше 200 станций! Мрамор, гранит, мозаичные панно и скульпту­ры — все это создает неповторимый облик нашей подземки. Хорошо ли вы знаете ее достопримечательности? Проверьте себя!
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